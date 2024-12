Acidente deixa adolescentes de time de futebol feridas na BR-163

Reprodução

Um grave acidente envolvendo um micro-ônibus da Prefeitura de Camapuã e uma carreta deixou várias adolescentes do time de futebol feridas, neste domingo (8), na BR-163, no trecho próximo à rotatória que dá acesso à Rodovia BR-060, no distrito de Congonhas, em Bandeirantes.

De acordo com informações do Rio Verde News e da página Babalizando, o micro-ônibus transportava uma equipe de futebol feminino de Camapuã, que retornava ao município após disputar uma partida em São Gabriel do Oeste.

O impacto causou escoriações em diversos passageiros, enquanto algumas vítimas sofreram ferimentos mais graves.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local.

As vítimas mais graves foram levadas para o Hospital de Camapuã.