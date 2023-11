Acidente entre caminhões mata motoristas em Campo Grande

Idaicy Solano, Campo Grande News

Duas pessoas morreram em acidente gravíssimo envolvendo três veículos, no fim da manhã de domingo (12), na BR-163, saída para São Paulo, em Campo Grande. A colisão ocorreu nos fundos do Bairro Moreninhas.

Uma carreta carregada com milho pegou fogo e as chamas atingiram o outro caminhão, carregado com frutas, segundo Campo Grande News.

Os veículos ficaram destruídos e irreconhecíveis. Os dois lados da pista foram bloqueados para o trabalho de socorro e o congestionamento em um dos trechos chegou a quase 15 km.

As circunstâncias exatas da colisão ainda são apuradas, mas o choque foi tão forte que os veículos viraram carcaças retorcidas. Não houve tempo das vítimas reagirem.

O motorista da carreta morreu na hora, carbonizado na cabine. O do Fiat também não resistiu ao impacto. Já o motorista do caminhão baú com frutas foi socorrido com vida.