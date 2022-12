Acidente entre carreta e carro deixa mortos em Miranda

O acidente deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas. / Reprodução / Facebook

Acidente entre carreta e carro de passeio no início da tarde desta quarta-feira (28), deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas, na BR-262, em Miranda, sentido a Corumbá.

Informações iniciais indicam que há uma pessoa presa nas ferragens, além de duas pessoas socorridas e encaminhadas ao hospital de Aquidauana.

A carreta está em chamas no acostamento. O acidente teria acontecido próximo à Maria do Jacaré, no trecho entre a Fundação Bradesco.

O Pantaneiro acompanha o caso e em breve trará mais notícias.