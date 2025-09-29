Acessibilidade

29 de Setembro de 2025 • 18:11

Buscar

Últimas notícias
X
Policial

Acidente entre carretas deixa homem morto em Campo Grande

Carretas bateram de frente na saída para Três Lagoas

Redação

Publicado em 29/09/2025 às 14:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Midiamax

Um acidente entre duas carretas no início da tarde desta segunda-feira (29), na saída para Três Lagoas, na BR-163, em Campo Grande, acabou com uma carreta em chamas e um homem morto.

O acidente ocorreu no pontilhão, ao lado da região do bairro Maria Aparecida Pedrossian, segundo o Midiamax.

Não há informações sobre as causas do acidente e se há feridos graves. O trânsito na região está lento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Homem é preso por violência doméstica em Miranda

Polícia

Homem é morto a facadas após negar cerveja a desconhecido em Sidrolândia

Polícia

PM detém homem por violência e embriaguez ao volante em Aquidauana

Motociclista tentou fugir, caiu e foi encaminhado à delegacia após teste do bafômetro

Concurso

Prazo para recursos da 2ª etapa do Revalida 2025/1 termina hoje

Publicidade

Polícia

Onix furtado em Minas Gerais é recuperado em Corumbá

ÚLTIMAS

Esporte

Jovens indígenas de Miranda conquistam título invicto em torneio estadual de futebol

Os atletas representam as Terras Indígenas Cachoeirinha, Passarinho e Moreira

Saúde

Aquidauana inicia capacitação em saúde mental para profissionais da rede básica

A expectativa é que a capacitação fortaleça o acolhimento e a atenção em saúde mental

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo