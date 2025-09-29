Acidente entre carretas deixa homem morto em Campo Grande

Carretas bateram de frente na saída para Três Lagoas
Midiamax
Um acidente entre duas carretas no início da tarde desta segunda-feira (29), na saída para Três Lagoas, na BR-163, em Campo Grande, acabou com uma carreta em chamas e um homem morto.
O acidente ocorreu no pontilhão, ao lado da região do bairro Maria Aparecida Pedrossian, segundo o Midiamax.
Não há informações sobre as causas do acidente e se há feridos graves. O trânsito na região está lento.
