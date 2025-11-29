Acessibilidade

29 de Novembro de 2025 • 17:57

Acidente entre carro e moto deixa dois feridos

O caso foi por volta das 22h50, no cruzamento das ruas João B. Maciel com Major Gama

Da redação

Publicado em 29/11/2025 às 14:40

O condutor do veículo, um homem de 60 anos, não sofreu lesões / Divulgação

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta na noite desta sexta-feira (28) deixou duas pessoas feridas, com fraturas nos membros inferiores. O ocorrido foi por volta das 22h50, no cruzamento das ruas João B. Maciel com Major Gama, no bairro Guanã, e mobilizou o 3º Grupamento de Bombeiros Militar e o Samu.

De acordo com os bombeiros, o motociclista, de 32 anos, estava consciente e orientado no local do acidente. Ele apresentava fratura exposta na tíbia e fíbula do membro inferior esquerdo, além de escoriações pelo corpo. Após os primeiros socorros prestados pela guarnição, ele foi transportado ao Pronto-Socorro municipal para atendimento.

A passageira da motocicleta, uma jovem de 26 anos, também sofreu ferimentos graves, diagnosticados como fratura fechada do fêmur e escoriações diversas. O atendimento e o transporte dela foram realizados pela equipe do Samu, que a encaminhou imediatamente para um hospital com atendimento especializado em traumas.

O condutor do veículo, um homem de 60 anos, não sofreu lesões. As causas e as circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. O caso segue sob investigação.

