Acidente entre carro e moto deixa dois feridos

O condutor do veículo, um homem de 60 anos, não sofreu lesões / Divulgação

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta na noite desta sexta-feira (28) deixou duas pessoas feridas, com fraturas nos membros inferiores. O ocorrido foi por volta das 22h50, no cruzamento das ruas João B. Maciel com Major Gama, no bairro Guanã, e mobilizou o 3º Grupamento de Bombeiros Militar e o Samu.

De acordo com os bombeiros, o motociclista, de 32 anos, estava consciente e orientado no local do acidente. Ele apresentava fratura exposta na tíbia e fíbula do membro inferior esquerdo, além de escoriações pelo corpo. Após os primeiros socorros prestados pela guarnição, ele foi transportado ao Pronto-Socorro municipal para atendimento.

A passageira da motocicleta, uma jovem de 26 anos, também sofreu ferimentos graves, diagnosticados como fratura fechada do fêmur e escoriações diversas. O atendimento e o transporte dela foram realizados pela equipe do Samu, que a encaminhou imediatamente para um hospital com atendimento especializado em traumas.

O condutor do veículo, um homem de 60 anos, não sofreu lesões. As causas e as circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. O caso segue sob investigação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!