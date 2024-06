Acidente entre carro e ônibus deixa dois mortos e três feridos

MS News

Acidente entre veículo Corsa e um ônibus de transporte urbano, deixou dois homens mortos e outras três pessoas feridas na Rua Encarnação Hidalgo Valezi, esquina com a Antônio Celestino de Carvalho, no Bairro Centro Educacional, em Fátima do Sul, na madrugada desta quarta-feira (5).

De acordo com o site MS News, o ônibus pertence a uma empresa que presta serviço para usina e no momento da colisão, ele havia acabado de deixar o último passageiro e retornaria para a garagem, no entanto, o condutor do carro atravessou a preferencial e houve a batida.

Motorista e passageiro do Corsa morreram na hora. Uma mulher, com ferimentos leves, e dois homens foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao pronto socorro do hospital da Sias (Hospital da Sociedade Integrada de Assistência Social).

Um rapaz estava com corte lacerante no rosto e suspeita de traumatismo craniano encefálico. Já outro rapaz saiu ileso, assim como o condutor do ônibus, ainda segundo o site.

Outro detalhe conforme publicou o MS News, é que no carro foram encontradas latas de cerveja, litros de whisky, vodka e quatro litros de energético.

As polícias Civil e Militar atenderam a ocorrência, assim como a perícia técnica.