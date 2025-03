Acidente entre motocicleta e caminhonete deixa ferido em Dois Irmãos do Buriti

Envolvido em acidente conduzia sem portar a CNH / Arquivo/O Pantaneiro

A Polícia Militar foi acionada na sexta-feira,dia 28, para atender a um acidente de trânsito no centro de Dois Irmãos do Buriti. A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete, resultando em ferimentos no motociclista.

De acordo com as informações apuradas, o condutor da caminhonete, um homem de 44 anos, trafegava por uma avenida quando, próximo a um cruzamento, a motocicleta invadiu a contramão, causando uma colisão frontal. O motociclista, um homem de 66 anos, não possuía habilitação e sofreu ferimentos na cabeça, além de suspeita de fratura na perna.

Uma equipe médica do Hospital Municipal de Dois Irmãos do Buriti realizou o socorro da vítima. Durante a ocorrência, a Polícia Militar constatou que a motocicleta não possuía débitos pendentes, sendo liberada no local. No entanto, o condutor foi notificado por dirigir sem habilitação, e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.