Acidente entre motos deixa dois homens e criança gravemente feridos em Sidrolândia

Acidente envolvendo motos / Babalizando MS

Dois homens e uma criança foram socorridos com graves ferimentos após colisão na MS-162, em Sidrolândia, na tarde de domingo, 24. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo o site Babalizando MS, a criança voltava da casa da avó com o pai. Já o outro motociclista estava com sinais de embriaguez e teria causado o acidente.

Um dos homens ficou com a perna quebrada. Ele ficou caído no meio da rodovia à espera de socorro. Eles foram transferidos em Vaga Zero para a Capital.