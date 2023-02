Acidente envolvendo carro e moto na estrada de Palmeiras deixa motociclista ferido

Moto envolvida no acidente

No fim da tarde desta terça-feira (21), próximo ao distrito de Palmeiras, dois veículos se envolveram em um acidente. Segundo as informações repassada ao O Pantaneiro, as vítimas estaam em um carro de passeio e uma motocicleta.

Umas das vítimas de 44 anos, pilotava uma Suzuki preta e teve escoriações leve e uma possível fratura no braço.

Quem fez o atendimento foi a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas no local já havia uma ambulância da Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti, que fica em Palmeiras já estava realizando o primeiro atendimento.

Não há informação ainda sobre o estado de saúde do condutor do carro envolvido na batida.