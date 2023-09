Acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta deixa 2 pessoas feridas

Passageira da Biz, uma jovem de 19 anos foi encaminhada ao Pronto-socorro / Ronald Regis

Uma colisão envolvendo uma caminhonete Hilux Toyota e uma motocicleta Honda Biz 125 deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira. O acidente ocorreu por volta das 8h30 na Estrada do Taboco, próximo ao Córrego João Dias, no Bairro Nova Aquidauana.

A caminhonete, que pertence a uma construtora da região, colidiu com a moto, resultando em ferimentos na passageira da Biz, uma jovem de 19 anos. Segundo informações do SAMU, a vítima estava consciente e orientada, mas apresentava ferimentos na cabeça com sangramento ativo, suspeita de fratura no braço, dor na coluna e escoriações pelo corpo.

A condutora da motocicleta, uma mulher de 38 anos, também estava consciente e orientada. Ela conseguia se movimentar pelo local, mas apresentava escoriações provenientes do impacto da colisão.

As duas vítimas do acidente receberam os primeiros socorros no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram posteriormente encaminhadas para o Pronto-Socorro local para avaliação médica e tratamento.

A Polícia Militar foi acionada para tomar as medidas cabíveis e apurar as circunstâncias do acidente.