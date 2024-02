Acidente gravíssimo mata três pessoas e deixa 11 feridos em Maracaju

Divulgação

Acidente na noite de ontem (22) deixou três pessoas mortas e 11 presas às ferragens, entre Maracaju e Ponta Porã, próximo à Usina Tonon, na MS-164.

O acidente teria acontecido entre o ônibus de turismo e uma carreta.

As primeiras informações são de 3 óbitos e 11 presos nas ferragens.

Ambulâncias do hospital de Maracaju e Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar socorreram as vítimas.