Acidente mata cinco pessoas na MS-040

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente / Cenário MS

Cinco pessoas morreram em grave acidente na MS-040, próximo à Santa Rita do Pardo, na manhã de hoje (16).

Segundo o Cenário MS, o motorista de uma Ford Ranger bateu na traseira de um caminhão boiadeiro, na altura do km 200 da MS-040. Nenhum dos ocupantes da caminhonete sobreviveu.

Entre as vítimas estão dois homens, duas crianças e uma mulher, que não tiveram nomes nem idades relevadas.

O acidente aconteceu em frente ao trevo de acesso a uma fazenda. Ainda não se sabe o que causou a colisão. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Santa Rita do Pardo está no local.

Os corpos das vítimas foramremovidos para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Santa Rita do Pardo.