Acidente na BR-060 mata idosa de 70 anos

Ilustrativa

Acidente na BR-060, entre Sidrolândia e Nioaque, matou uma idosa de 70 anos. O caso ocorreu na segunda-feira (2).

Segundo informações do Midiamax, a vítima seguia com o marido em um veículo Fiat Palio, quando o homem perdeu o controle da direção do carro e capotou.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram ao local e encaminharam as vítimas ao Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. O marido está internado e o quadro de saúde dele é estável.

As causas do acidente serão investigadas.