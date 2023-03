Acidente no Centro de Chapadão do Sul deixa dois jovens mortos de dois gravemente feridos

Local do acidente onde a vítimas vieram a óbito / O Correio News

Na madrugada deste sábado (4), dois jovens identificados como Luiz Brito, de 31 anos e Thiago Celso Moraes, de 25 anos, morreram em Chapadão do Sul, vitima de uma colisão envolvendo duas motos e um veículo, na avenida oito, próximo a Praça 23 de outubro.

As duas motos dos jovens, desciam em alta velocidade pela Avenida Oito e colidiram lateralmente em um veiculo Chevrolet Onix, que presta serviço de Táxi na cidade e retornava do plantão e entrava na garagem de sua residência. Imagens de câmera de segurança mostraram o veiculo com a seta ligada e as duas motos paralelamente juntos e ultrapassando pela direita e colidindo com o veículo.

Com o impacto da colisão, os dois passageiros foram arremessados cerca de 10 metros do veículo, onde a menina acabou colidindo em um poste de energia.

As duas vitimas fatais, estavam em uma moto Honda preta, que após o se chocar na outra moto, bateu de frente com uma caçamba de entulhos, que estava na Avenida. Com a pancada a caçamba foi deslocada por 3 metros do local.

Segundo o site O correio News, Luiz Brito era professor de música e foi gerente do Barzinho Oriental, ele morreu no local. Thiago era funcionário da provedora de internet M2B, chegou a ser socorrido com vida para hospital municipal, mas não resistiu os ferimento e morreu.

As outras duas vitimas envolvida no acidente, que estavam em uma moto Honda Vermelha, foram levadas para o Hospital Municipal, pelo Corpo de Bombeiros, sendo uma jovem, de 18 anos ela era a carona e o condutor da moto, de 19 anos.

A jovem de 18 anos foi conduzida em estado gravíssimo com Traumatismo Craniano Encefálico e teve que ser transferida pra Campo Grande. Já o rapaz teve fratura na perna esquerda, foi levado ao Hospital Municipal, ele estava, consciente orientado.

Toda a equipe de segurança do município esteve no local, isolou a área ate a chegada da Pericia.