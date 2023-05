Trabalho da PM em MS tem 3ª maior aprovação do País

Média nacional é de 59% / Foto: Divulgação

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul compartilhou nesta quarta-feira, dia 3, a pesquisa do instituto genial/Quaest, que coloca a corporação com 67% do trabalho aprovados por moradores.

O Estado ficou ao lado de Santa Catarina, que alcançou 74% das avaliações positivas e do estado do Ceará, com 71%. Minas gerais e Distrito Federal completam o ranking das 05 melhores avaliações, com 62% e 61%, respectivamente.

A média nacional mostrou que 59% dos brasileiros avaliaram a atuação da PM em seus estados como “positivo”, ficando assim, os policiais militares sul-mato-grossenses oito pontos percentuais acima do índice geral.

A pesquisa foi realizada em três etapas entre do dia 13 ao 16 de abril com 2.015 eleitores maiores de 16 anos. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas presenciais com a apresentação de questionários.