Acusada de diversos crimes, 'libanesa' de MS é presa em SP

Polícia apreendeu materiais / Divulgação

Acusada de diversos crimes em MS, uma mulher de origem libanesa foi presa nessa quarta-feira (11) em São Paulo. A ficha dela já era extensa no Estado, e em terras paulistas ela foi acusada de participar de quadrilha formada por falsos policiais.

Conforme o CGnews, a acusada de 36 anos e outras três pessoas estavam sendo investigadas desde outubro do ano passado, após aplicarem golpe em comerciante do tradicional bairro da Mooca.

Em Mato Grosso do Sul, ela morou por um tempo em Ponta Porã (a 313 km de Campo Grande), na fronteira com o Paraguai.

A suspeita possui pelo menos 26 antecedentes por estelionato, contrabando e descaminho e outros crimes, como violação de domicílio e ameaça. Uma das denúncias, por estelionato, foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados no dia 27 de agosto de 2021.

Prisão em SP

De acordo com o portal R7, em outubro de 2022, a acusada marcou compra de uma carga contrabandeada de 2.000 unidades de cigarros eletrônicos na Mooca. Usando o nome de Andrea, ela se passou por compradora e negociou a carga com dois homens.

No local do encontro para entrega da mercadoria, outros dois integrantes do bando chegaram de carro descaracterizado e falaram que seriam “delegados do Conselho Federal Parlamentar”.

Como a carga era ilegal, os dois exigiram dinheiro para não prender os comerciantes. Com medo de serem presos, as vítimas transferiram R$ 5.750,00 para Luana Silva Alves, quarta integrante da organização. Os falsos policiais também ficaram com os cigarros eletrônicos.

A investigação da Polícia Civil revelou que os quatro se associaram para prática de crimes e ela era responsável em atrair vítimas. Os dois homens se passavam por policiais e Luana recebia o dinheiro extorquido.

A acusada foi presa na região da Mooca. Um dos homens foi preso na região do Sacomã, na zona sul da capital paulista. Os endereços de uma mulher e um homem também foram alvos de mandados, mas os dois não foram localizados.