Acusado de assaltar mulheres bate em caminhão enquanto fugia

Um jovem de 23 anos foi socorrido após bater a moto em um caminhão na Avenida Guaicurus, cruzamento com a Rua Gaudilei Brun, em Campo Grande. O motociclista é acusado de pilotar moto furtada e assaltar mulheres antes do acidente, na tarde desta terça-feira (7). Ele está internado em estado grave.

A equipe do 1º BPM (Batalhão da Polícia Militar), que atendeu a ocorrência, informou que o piloto estava com um comparsa na garupa quando fugiam do assalto e sofreram a colisão, segundo o Jornal Midiamax.

Testemunhas disseram que o condutor estava em alta velocidade e bateu na lateral do veículo. Conforme os bombeiros, ele sofreu traumatismo craniano e trauma no tórax. Durante o atendimento, foi encontrado com o rapaz um simulacro de arma de fogo.

Ainda de acordo com o portal, a PM fará a escolta policial do acusado na Santa Casa de Campo Grande, onde ele está internado em estado grave após ser socorrido inconsciente.