Acusado de assassinar empresário em Jardim é preso em hotel de Campo Grande

Uma equipe da Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, 6, um homem de 50 anos acusado de assassinar de Gilber Maciel Nogueira, de 60 anos, em Jardim. O suspeito estava em um hotel de Campo Grande. Ainda não foi informado a causa da morte.

Segundo a 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, o crime aconteceu na madrugada do dia 30 de junho. Com apoio do Garras (Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), o suspeito foi capturado na área comum do estabelecimento.

Desde o início das investigações, o local do crime foi isolado e a perícia técnica foi acionada para analisar a dinâmica do crime e eventos relacionados, ainda, foram ouvidas várias testemunhas, incluindo uma que presenciou o crime, levantando a hipótese de autoria do crime por parte do suspeito.

A ação policial contou com a colaboração da Delegacia Regional de Jardim-MS, Delegacia de Polícia de Bonito-MS, Delegacia de Atendimento à Mulher de Jardim, GOI (Grupo de Operações e Investigações) e Departamento de Inteligência Policial. O suspeito será interrogado nesta sexta-feira.

Crime

O crime passional teria sido motivado por ciúme, pois a ex-companheira do acusado, com quem estava em processo de separação, estaria se envolvendo com Gilberto.

O empresário foi morto pelo dono de uma malharia de Bonito. A mulher ainda foi socorrida com diversos ferimentos de agressão.