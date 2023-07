Acusado de assassinar ex em Anastácio tem prisão preventiva decretada

Delegada Karolina Souza Pereira / O Pantaneiro

A delegada Karolina Souza Pereira, titular da Delegacia de Anastácio, informou que foi enviado, nesta segunda-feira, 24, ao judiciário o pedido de prisão preventiva do ex-companheiro acusado de assassinar Adriana Pereira, de 36 anos.

Conforme a titular, o crime soma a qualificativa de feminicídio majorado, pois foi cometido na frente da filha da vítima, de apenas nove anos.

O acusado, de 39 anos, continua foragido. "Intitulamos ele como suspeito apenas de forma técnica, pois para a Polícia Civil não há dúvidas sobre a autoria, que se trata do ex-marido da vítima. A polícia pediu a prisão preventiva, isso faz com que onde ele seja encontrado, será preso, assim que deferido o pedido ao Ministério da Justiça", disse.



Ainda segundo a polícia, foram feitas buscas na casa do homem, onde a atual namorada foi encontrada e levada para prestar depoimento na delegacia. Ela confessou que soube do crime quando ele ligou, por volta das 14h10. Ele pegou pertences e fugiu. Ela ainda contou que ele fazia promessas de matar a vítima, entretanto, não detalhou a motivação.

Na casa foram localizadas munições intactas e deflagradas de calibre .38.

Crime

Adriana foi morta com cinco tiros, quatro no tórax e um no braço, enquanto fechava o bar do pai, na tarde de domingo, 23. A vítima foi levado ao hospital de Aquidauana pelo cunhado, mas não resistiu aos ferimentos.