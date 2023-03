Acusado de assassinar homem por ciúmes no Ano Novo é preso

Arma e munições apreendidas / (Foto: Divulgação)

Foi preso na manhã desta quarta-feira (15) o homem acusado de assassinar a tiros Edvaldo Carlos Ramos, de 56 anos, na madrugada da virada do ano, 1° de janeiro deste ano, na Vila Ipiranga, em Campo Grande. O crime teria sido motivado por ciúmes, pela vítima e acusado mantinham relacionamento com uma mulher.

Segundo a Polícia Civil, equipes do GOI e da 5ª Delegacia de Polícia investigavam o crime. O acusado por localizado em uma casa do bairro Paulo Coelho, preso por volta das 5h de hoje. Questionado sobre a arma, ele confessou que estava escondida na casa da irmã, no bairro Centro-Oeste.

No momento da prisão, a mulher estava no trabalho e marido disse que não tinha conhecimento da arma. No local de trabalho, ela confessou que esconder a arma do irmão em uma mala. Posteriormente, a pistola calibre 9mm foi apreendida.

Ele vai responder por homicídio e a irmã por posse irregular de arma de fogo. Ela pagou fiança e ele encaminhado para presídio.

Morte

Edvaldo foi a tiros por estar na companhia da mulher com quem mantinha um relacionamento na festa de Ano Novo. O acusado, que também estaria se envolvendo com a mesma mulher, entrou na casa dela, onde houve uma confusão. Ele foi embora, mas retornou fazendo disparos.

O rapaz morreu no portão da residência.