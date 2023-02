Acusado de estuprar adolescente de 12 anos vai ser transferido para penitenciária

Homem foi preso / Dourados News

Investigado pelo estupro de uma adolescente, de 12 anos, em Fátima do Sul, deve ser transferido para Penitenciária de Dourados.

Segundo o Dourados News, na tarde desta terça-feira (31), a Polícia Civil, por meio da Delegacia da Mulher de Fátima do Sul, juntamente com o SIG (Setor de Investigações Gerais) cumpriu mandado de prisão contra o suspeito.

De acordo com informações policiais, os depoimentos das testemunhas descreviam os fatos sem qualquer contradição. Em posse de indícios, foi representado pela prisão preventiva do indivíduo que foi concedida pelo Juízo da Comarca de Fátima do Sul.

O crime teria ocorrido na noite de sábado (28), durante um jantar na casa dos pais da menor. Em determinado momento, os adultos estavam do lado de fora da residência e o autor entrou no quarto e abusou da menor enquanto ela dormia.

O homem foi preso na 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul e, posteriormente, seguirá ao presídio de Dourados.