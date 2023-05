Acusado de estuprar filhos e enteado é preso em cidade de MS

Uma ação conjunta com a Polícia Militar e Federal prendeu um homem acusado de abusar sexualmente de três crianças, sendo os dois filhos e o enteado. Ele foi preso na tarde de sexta-feira, 12, em uma cidade de mato Grosso do Sul, que não será identificada para preservar as vítimas.

Conforme a denúncia, os crimes aconteceram em 2019, em uma cidade próxima. As crianças eram submetidas a estupro sob ameaça quando a mãe estava ausente. Ele fugiu da região quando o caso foi registrado na delegacia da cidade.

A investigação localizou o acusado, que teve a prisão temporária deferida pela Justiça.