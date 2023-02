Acusado de estupro de trabalhadora na ponte boiadeira é preso

O suspeito tem 25 anos / O Pantaneiro

A Polícia Militar prendeu o jovem de 25 anos acusado de estupro de uma mulher que voltava do trabalho na manhã desta quinta-feira (23), na ponte boiadeira, em Anastácio. Ele confessou o crime e disse que perseguiu a vítima com ameaça de estar armado.

Conforme a polícia, após registro do crime, a equipe fez rondas para localizar o acusado, considerando as características da vítima e de uma testemunha que viu ele fugir. Por volta das 13h, ele foi localizado na Rua João Câncio Alves, entre as ruas São Paulo e 4 de abril, com as mesmas vestimentas, uma calça jeans manchada de tinta, camisa cor clara, boné preto e relógio preto no pulso esquerdo.

Câmeras de segurança facilitaram a identificação do autor. Ele confessou que saiu de casa às 7h em direção ao serviço, próximo ao frigorífico de Aquidauana, mas ficou pouco tempo no serviço, pois havia sido demitido e retornou para Anastácio. Quando próximo ao bar, que fica na entrada da ponte boiadeira, avistou a vítima e a perseguiu, ameaçando estar armado, arrastando para o matagal.

Câmera de segurança da ponte facilitaram identificação do autor - Foto: Ronald Regis / O Pantaneiro



Crime

A trabalhadora voltava do expediente em direção à casa, quando foi abordada. Ele ameaçou estar armado. Após o abuso, o criminoso pediu o celular, a vítima teria perdido no caminho, quando ordenou para retornarem e procurar o aparelho, momento em que ela gritou por socorro ao ver um morador. Ele fugiu em seguida.

Ela chorava e estava com as vestimentas sujas e machucados pelo corpo. O morador acionou a PM.