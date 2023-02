Vídeo | Suspeito de estupro tem prisão preventiva encaminhada e continua preso

Câmeras facilitaram identificação / Divulgação

O homem de 25 anos suspeito de estupro contra uma mulher que voltava do trabalho, próximo à ponte Boiadeira, em Anastácio, teve a prisão preventiva encaminha ao judiciário. Ele confessou o abuso cometido na manhã de quinta-feira (23).

De acordo com a delegada Karolina Souza Pereira, da Delegacia de Anastácio, houve a representação preventiva, pois os fundamentos comprovavam a autoria do crime, que prevê mais de cinco anos de reclusão.

“[Também há] necessidade de restabelecer ordem pública. O pedido foi formalizado e o suposto autor encaminhado ao poder judiciário”.

Uma mulher, que não teve a idade divulgada, foi abusada sexualmente na manhã desta quinta-feira, 23, próximo à ponte boiadeira, em Anastácio. A vítima foi atacada e arrastada para o matagal enquanto voltava do trabalho.

Segundo informações apuradas pelo O Pantaneiro, a vítima andava a pé do trabalho por volta das 7 horas, quando foi atacada por um homem. A mulher foi socorrida com diversos ferimentos.

Conforme a polícia, após registro do crime, a equipe fez rondas para localizar o suspeito, considerando as características da vítima e de uma testemunha que viu ele fugir. Por volta das 13 horas, ele foi localizado na Rua João Câncio Alves, entre as ruas São Paulo e 4 de abril, com as mesmas vestimentas, uma calça jeans manchada de tinta, camisa cor clara, boné preto e relógio preto no pulso esquerdo.

Câmeras de segurança facilitaram a identificação do suspeito. Ele confessou que saiu de casa às 7 horas em direção ao serviço, próximo ao frigorífico de Aquidauana, mas ficou pouco tempo no local, pois havia sido demitido e retornou para Anastácio. Quando próximo ao bar, que fica na entrada da ponte boiadeira, avistou a vítima e a perseguiu, ameaçando estar armado e a arrastou para o matagal.