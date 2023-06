Acusado de furtar farmácias em Campo Grande é preso pela PM

Itens apreendidos / Foto: Divulgação

Um homem foi preso pela Polícia Militar na quinta-feira, 8, acusado de furtos de farmácias na região do bairro Lageado, em Campo Grande.

Conforme a polícia, após mais uma ocorrência, a equipe fazia rondas na região e localizou o suspeito com as mesmas características do homem. Durante a abordagem, o indivíduo jogou ao solo um simulacro de arma de fogo do tipo revólver, de cor preta. Foram encontrados envelopes de moedas lacrados, totalizando R$ 4, e o valor de R$ 877,00 em cédulas, de roubos anteriores.

O indivíduo estava vestindo um casaco preto e um boné preto com detalhes cinzas na parte da frente. Ele informou que residia em uma área de invasão conhecida como Favela Dom Antônio.

Além das últimas vítimas, que foram à delegacia e reconheceram o indivíduo como autor dos roubos ocorridos nos dias 26 e 27 de maio deste ano, outras duas pessoas, que foram vítimas de roubos ocorridos em abril, realizarão o reconhecimento. O aparelho celular encontrado na residência do autor foi verificado no sistema e constatou-se que havia sido subtraído em um roubo à farmácia, conforme registro de ocorrência em 29 de maio.