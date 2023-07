Acusado de homicídio e tráfico em Santa Catarina é preso em Mundo Novo

Foragido detido ao sair de casa / Foto: Divulgação

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Civil em Mundo Novo, nesta sexta-feira, 21, foragido do penitenciária do Estado de Santa Catarina. Contra ele foram cumpridos dois mandados de prisões expedidos pela Justiça daquele Estado, pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Conforme apurado, o foragido estava morando na região há meses, no entanto, usava documentos falsos para despistar as autoridades. Os policiais civis, após receberem informações de Santa Catarina de que o foragido poderia estar no município, passaram a realizar diligências a fim de localizá-lo.

Os investigadores identificaram que o suspeito poderia estar residindo no bairro Berneck de Mundo Novo e, há aproximadamente dois dias, passaram a realizar monitoramento do local. Nesta manhã, o foragido saiu a pé da residência, momento em que foi identificado e abordado pelos policiais.

Ele não resistiu à prisão e se identificou com seu nome verdadeiro, instante em que lhe foi dada voz de prisão. O preso foi recolhido em uma das celas da cadeia pública de Mundo Novo e aguarda transferência para um presídio de Segurança Máxima.