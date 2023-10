Acusado de matar amigo em janeiro é assassinado a tiros em bar de Dourados

Valdemir Campos Barbosa, de 38 anos, foi assassinado com tiros no rosto e no pescoço enquanto estava em um bar no bairro Jóquei Clube, em Dourados. Ele era apontado como autor do assassinato de Joaquim Francelino Pereira, em janeiro deste ano.

O crime no qual ele estava envolvido aconteceu no dia 27 de janeiro, durante uma confraternização na casa de Valdemir, no qual ele desferiu diversos golpes de machadinho contra Joaquim.

'Doutor', como era conhecido, estava bebendo no estabelecimento e foi surpreendido com a chegada do pistoleiro que efetuou pelo menos três disparos, acertando dois na vítima e um na parede do comércio, conforme informações do site Ligado na Notícia.

A Polícia Civil segue investigando o caso, mas até o momento, não há informações sobre motivação e autoria dos disparos.

No local, estiveram atuando na ocorrência, além da Polícia Civil, a Polícia Científica e a Força Tática da Polícia Militar, que realizaram os procedimentos de praxe.