Suspeito de matar homem com 30 facadas é preso em Angélica

O suspeito de matar um homem na madrugada do dia 8 de julho foi preso nesta quinta-feira, dia 13, em Angélica, mesma cidade onde o crime foi cometido. A vítima foi morta com mais de 30 facadas em sua residência, sendo encontrada apenas no dia seguinte.

As diligências se iniciaram logo após o registro da ocorrência no dia 9. Diversas testemunhas foram ouvidas.

Diante das informações, toda equipe da unidade somou esforços e identificou o suspeito, sendo este conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

Com os elementos probatórios, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que após parecer favorável do Ministério Público, foi decretada pelo Poder Judiciário e cumprida pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.