Acusado de matar jovem e atirar na ex-namorada se entrega à polícia na Capital

Local do crime / Foto: Paulo Francis/Campo Grande News

O jovem de 25 anos acusado de matar o motoentregador Luan Roberto de Oliveira, 24, e a ex-namorada de 22, se entregou na Deam Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), em Campo Grande, na noite de domingo, 30. Ele teria esperado a vítima escondido, próximo à casa dela, no Jardim Colibri.

O rapaz se apresentou na delegacia acompanhado pelo advogado. A Polícia Civil fará um coletiva de imprensa para mais detalhes do caso, segundo o site Campo Grande News.

Frieza

O crime aconteceu na madrugada de domingo, quando Luan acompanhou a colega de trabalho até a casa, pois havia relado estar com medo. Eles saíram da pizzaria em motos separadas. Ao chegar no local, foram surpreendidos pelo acusado.

Luan foi atingido no tórax, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a ex-companheira foi atingida com um tiro na cabeça e está internada em estado grassívimo na Santa Casa.

Após o crime, o atirador enviou áudios para mãe da jovem, sem nenhum arrependimento de ter ferido as vítimas.

"Bom, provavelmente a senhora não vai responder, mas talvez a senhora escute esse áudio. O mesmo fim que eu dei nela, eu vou dar em mim, como eu disse, do outro lado a gente se encontra. E parabéns, por ter ensinado sua filha a mentir, a enganar, a não ter compaixão pelos outros, a não se importar com a vida dos outros e por isso que fiz isso, porque ela cagou para mim, porque a senhora influenciou. Ela mentiu para mim, ela me enganou, ela me traiu, então é isso daí, tá certo, agora a senhora segue a sua vida do jeito que a senhora quiser, porque a vida dela você não vai conseguir viver e a gente se encontra lá do outro lado".

"Nunca subestime ninguém, tá certo, nunca ache que ninguém tem coragem para fazer algo, nunca subestime ninguém, ta certo! Isso aí serve de lição para a senhora, para quando alguém disser alguma coisa, pedir ajuda e falar que precisa de algo, vocês escutarem, vocês tentarem ajudar, de verdade, não ignorar, não fazer pouco caso e não achar que não é problema seu, porque minha vida não é problema seu, entendeu? Mas o que eu fiz agora é problema seu".