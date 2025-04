Acusado de matar três pessoas em incêndio é preso 11 anos após crime em MS

PCMS

Um homem de 27 anos foi preso em Maracaju, 11 anos após incêndio que matou três pessoas. Ele foi preso no dia 24 de março, contudo, a informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 10.

Segundo a polícia, após o recebimento de informações de inteligência policial, agentes do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Maracaju dirigira-se até a residência apontada como esconderijo do foragido e realizaram o cumprimento do mandado de prisão em aberto.

O crime ocorreu no ano de 2014 em Campo Grande. Na época com 16 anos, o suspeito incendiou uma residência onde estava a ex-namorada com o atual companheiro, além de uma terceira pessoa. Ele ainda causou lesões corporais gravíssimas em uma quarta vítima, a qual sobreviveu com severas deformidades.

"Diante de tamanha brutalidade e violência no cometimento do delito praticado em contexto de violência doméstica, o indivíduo vinha sendo monitorado pela Polícia Civil, ocasião em que, ao chegar em Maracaju, acabou sendo preso pelos agentes do SIG. Após capturado, o sentenciado foi encaminhado à Delegacia e posteriormente ao Presídio Estadual, para o cumprimento de sua condenação".

Por fim, ele responderá pelos crimes de homicídio, qualificados pelo feminicídio, emprego de fogo e recurso que dificulte a capacidade de defesa das vítimas.