Acusado de matar vigia por ciúme de adolescente é preso em Ribas do Rio Pardo

Acusado ameaçou colega de trabalho / Foto: Divulgação

A Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo prendeu nesta segunda-feira, 29, o homem de 39 anos acusado de assassinar esfaqueado Rafael Weyklen da Silva de Almeida, de 25, no dia 11 de fevereiro de 2021, no Bálsamo, em Campo Grande. O crime teria sido motivado por ciúmes de uma adolescente.

Conforme a Polícia Civil, o acusado também é suspeito de ameaçar um colega de trabalho na cidade. A vítima procurou a polícia na madrugada de domingo, 28. Por investigação, ele foi preso e encaminhado para justiça.

Assassinato

Rafael foi morto enquanto consumia bebida alcoólica com o acusado e a adolescente, quando começou uma discussão. A garota dormia e a vítima foi golpeada no pescoço.