Acusado de pedofilia é preso em flagrante em operação da Polícia em Dourados

Operação prendeu duas pessoas / Adilson Domingos/ Dourados Agora

Acusado de pedofilia que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Dourados na manhã desta quinta-feira (30). Ele tinha material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes em casa.

A Operação Sentinela, foi deflagrada contra crimes de pedofilia e conduziu duas pessoas à Delegacia.

De acordo com o delegado Roberto Morgado, da DEPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), houve um flagrante durante a operação para cumprimento de dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. Notebooks e outros equipamentos foram apreendidos.

Ações em Dourados

Conforme o Dourados Agora, nessa semana, a Polícia Federal também deflagrou pelo menos duas ações em Dourados para interromper práticas criminosas de armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes na internet.

Na terça-feira (28), durante a Operação Reincidência, um homem foi preso com material de conteúdo pedófilo na casa onde mora. Segundo os federais, ele já havia sido preso em 2016, por crimes relacionados ao mesmo tema, e estava sendo investigado desde 2020. “As investigações apontam que ele distribuía o conteúdo do crime em salas de bate papo na internet com temática de abuso sexual, assim como estupro de vulneráveis”, detalhou a corporação.

No dia seguinte, quarta-feira (29), a Polícia Federal deflagrou outras duas operações com objetivo combater pornografia infantil, em Dourados e em Chapadão do Sul, municípios localizados no interior de Mato Grosso do Sul.

Em Chapadão do Sul, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão e encontraram grande quantidade de vídeos e fotos de crianças sofrendo abusos sexuais, razão pelo qual o indivíduo investigado foi preso em flagrante.