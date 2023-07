Acusado de praticar diversos roubos na Bahia é preso em MS

Jovem, de 22 anos, acusado de ser o autor de diversos roubos no Estado da Bahia, foi preso na manhã desta segunda-feira, 24, no bairro Nova Jerusalem, em Campo Grande.

De acordo com as informações policiais, ele tinha um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juiz da Primeira Vara Criminal de Alagoinhas/BA no ano de 2021.

Ele estava em uma residência quando foi encontrado e detido. O preso foi encaminhado ao Sistema Penitenciário e está à disposição da Justiça.