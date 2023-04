Acusado de roubar carro e sequestrar motorista em Anastácio é preso pela PM

Ilustrativa

Um homem, que não teve a identidade divulgada foi preso na madrugada desta terça-feira, 25, pela equipe da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar, por suspeita de envolvimento no roubo ocorrido na madrugada do último sábado, 22.

Conforme a PM, com o auxílio dos registros de câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade, os policiais identificaram o veículo utilizado no crime. Buscas foram feitas na região, quando um homem acusado do crime foi localizado no bairro Jardim Campanário.

Durante a busca veicular foram encontradas duas porções de cocaína. Quando questionado sobre o roubo, o indivíduo informou que além dele, outras quatro pessoas participaram do crime.

O autor contou que ambos estavam na frente de uma boate localizada no Bairro Alto, sob a companhia da vítima. Em dado momento resolveram sair do estabelecimento e ir até uma barbearia, em Anastácio, onde dois homens foram no mesmo carro da vítima e os outros dois em outro veículo. Chegando nos Altos da Cidade os criminosos emboscaram, agrediram a vítima e roubaram seu veículo, relógio, óculos, corrente de ouro, celular e notebook.

Diante dos fatos, o autor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos e providências.