Acusado de roubo morre em troca de tiros com Polícia

Arma foi apreendida / Divulgação

Carlos Emanuel Ortiz Galeano morreu nessa quarta-feira, 27, em confronto com policiais militares em uma residência no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Ele é suspeito de um assalto no Santa Fé, na madrugada do dia 25 de dezembro.

Conforme o Midiamax, o assalto ocorreu de madrugada por volta das 4h30, quando o motorista de 63 anos voltava para casa após as festas de Natal, com o Toyota Etios. Em determinado momento, foi abordado por dois homens, um armado.

A vítima ainda tentou atropelar o homem que estava com a arma, mas acabou rendida. Os suspeitos foram muito violentos e agrediram a vítima, que precisou ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Já na terça-feira, policiais da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos) localizaram o Etios em uma casa, no Tiradentes.

O morador da residência foi abordado, mas negou participação no roubo. Porém, foi reconhecido pelas imagens das câmeras de segurança.

Apesar disso, não havia flagrante e o suspeito não foi detido. Já no período da noite, policiais militares foram ao local e, segundo consta no registro policial, foram recebidos a tiros.

Após abordagem, o suspeito atirou uma vez e correu para dentro da residência, fazendo mais dois disparos na sala. Já enquanto corria para o quarto, os policiais revidaram os disparos, atingindo o suspeito no peito e no braço esquerdo.

O homem não resistiu aos ferimentos. Na casa foi apreendido o revólver de Carlos e também a pistola do policial. O caso foi registrado como homicídio decorrente da intervenção policial e posse irregular de arma de fogo.

Equipes da Polícia Civil e Perícia estiveram na casa e o comparsa do assaltante já está identificado.