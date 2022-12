Jovem é preso na BR-262 com caminhonete roubada em sequestro de idoso

Carro recuperado / (Foto: Divulgação/PRF)

Um jovem de 24 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (28) com a Fiat Toro roubada na BR-262, em Corumbá. O veículo havia sido levado durante um sequestro a um idoso de 60 anos em uma área rural de Campo Grande, no dia anterior (27).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo foi abordado na rodovia e já havia registro do crime. O acusado disse que receberia R$ 2 mil para entregar a caminhonete, mas disse que não tinha conhecimento do sequestro. Ele afirmou aos policiais que um desconhecido ofereceu o serviço para levar o veículo para Cidade Branca.

Ele teria pego a Toro por volta das 20h no Centro da Capital, com a placa adulterada. O contratante ligaria perguntando do destino final, entretanto, ele foi abordado dos policiais que já monitoravam a cor e modelo da caminhonete roubada.

Ele entrou em contradição durante a abordado e durante a vistoria foi constatado que as placas estavam adulteradas e se tratava da mesma caminhonete levada do idoso. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Sequestro

O idoso de 60 anos teve a casa, próximo ao distrito de Rochedinho, invadida na noite de segunda-feira (26) por dois bandidos encapuzados. A vítima foi abandonada próximo ao presídio Gameleira.