Acusado de ter matado a esposa com golpes de faca em 2015 é preso pela Polícia Civil em Rio Negro

Viatura da Polícia Civil / Divulgação/Polícia Civil

A Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro, em atuação conjunta com a Polícia Militar, prendeu nesta terça-feira, 31, um homem de 41 anos, que estava foragido e com mandado em aberto desde maio deste ano, quando se evadiu do estabelecimento onde cumpria pena no regime semiaberto.

O Setor de Investigações recebeu informações de que o indivíduo poderia estar na região e passou a monitorar alguns locais, até ele foi localizado em um bar da cidade. O homem foi acusado de matar a então convivente com golpes de faca no ano de 2015, na cidade de Corumbá/MS.

Na época ele chegou de ser preso em flagrante delito, cumpriu pena em regime fechado, foi colocado em liberdade recentemente (abril de 2023), pela Justiça diante da progressão de regime, evadiu-se do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira em maio deste ano e ontem foi novamente recapturado e encaminhado para o regime fechado.