Adolescente aciona PM após descobrir que bicicleta comprada era furtada em Miranda

A vítima havia comprado jovem bike por R$ 500
Entrada de Miranda / Divulgação
Na tarde de quinta-feira (18), policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar foram acionados até o bairro Jardim Carandá, em Miranda, após um adolescente de 16 anos relatar ter comprado uma bicicleta furtada.
Segundo o relato, o jovem adquiriu o veículo por R$ 500 e, posteriormente, descobriu em grupos de mensagens que a bicicleta havia sido furtada. Ao perceber a situação, ele mesmo acionou a PM, que foi até o local e realizou a apreensão da bicicleta, encaminhando-a à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o adolescente e sua mãe.
A vítima do furto foi localizada e compareceu à delegacia para reaver o bem.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
PM registra ocorrências de trânsito e violência doméstica em Corumbá e Ladário
MS terá 1.250 plantões para atendimento às vítimas de violência doméstica
Polícia Militar atende ocorrência de violência doméstica em Corumbá
Justiça
Plataforma de delivery deve pagar R$ 10 mil por danos morais após falha na comunicação gerar constrangimento público
Educação
Interessados podem se inscrever até 19 de outubro para o curso com foco no Cerrado-Pantanal
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS