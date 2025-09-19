Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 23:57

Polícia

Adolescente aciona PM após descobrir que bicicleta comprada era furtada em Miranda

A vítima havia comprado jovem bike por R$ 500

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 21:01

Entrada de Miranda / Divulgação

Na tarde de quinta-feira (18), policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar foram acionados até o bairro Jardim Carandá, em Miranda, após um adolescente de 16 anos relatar ter comprado uma bicicleta furtada.

Segundo o relato, o jovem adquiriu o veículo por R$ 500 e, posteriormente, descobriu em grupos de mensagens que a bicicleta havia sido furtada. Ao perceber a situação, ele mesmo acionou a PM, que foi até o local e realizou a apreensão da bicicleta, encaminhando-a à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o adolescente e sua mãe.

A vítima do furto foi localizada e compareceu à delegacia para reaver o bem.

