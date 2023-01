Adolescente acusa padrasto de estuprá-la por 8 anos e mãe ignora

Mãe teria ignorado filha / Ilustração/ Reprodução Cidade Alerta Record

Adolescente de 16 anos denunciou que o padrasto comete estupros contra ela há 8 anos. O caso foi registrado na Polícia Civil de Paranaíba.

Conforme o TopMídiaNews, a adolescente era abusada pelo padrasto, desde os 8 anos. Ela avisou a mãe e toda a família, mas ninguém teria tomado providência.

As informações estão no boletim de ocorrência, feito na Delegacia de Atendimento à Mulher, em Paranaíba. Consta que os crimes iniciaram em janeiro de 2015, em uma casa no bairro Santo Antônio. Em depoimento especial, na delegacia, a menor detalhou que sofria abusos semanais e que, por vezes, o agressor é que tirava a roupa dela.

Mãe

A garota disse que revelou os crimes para a mãe, mas a mulher do agressor se limitou a não deixar filha e padrasto sozinhos no mesmo ambiente e prometeu que a levaria para morar com a tia. Outros familiares também foram avisados, mas ninguém teria tomado providências.

O suspeito manteve os estupros mediante ameaças de matar a vítima, a mãe e o irmão dela. A adolescente detalhou que o agressor é presidiário do regime semiaberto, mas que passa o dia na casa da esposa.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável, qualificado pelo fato do suspeito ser padrasto da vítima.