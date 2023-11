Adolescente agride pai bêbado após briga familiar

Divulgação

Uma briga de família acabou com o filho, de 16 anos, agredindo o pai de 46 anos.

O caso aconteceu por volta das 19h40, de quinta-feira, 02 de novembro, no bairro Popular Velha, em Corumbá.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe do adolescente relata que estava com o marido consumindo bebida alcoólica em casa, quando ele se desentendeu com o filho e tentou partir para a agressão.

O jovem acabou jogando uma pedra que acertou na cabeça do pai.

Com a chegada da equipe da Polícia Militar, o adolescente se apresentou e disse que o pai estava brigando com o irmão dele e que ao apartar a briga, acabou virando o alvo do pai, jogando a pedra para se defender.

A vítima foi levada ao pronto-socorro, onde foi feita sutura no ferimento com dois pontos. A mãe e o filho também foram conduzidos permanecendo na viatura até o atendimento médico, e, depois. todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.