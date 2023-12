Adolescente baleado em fazenda do Pantanal é levado ao hospital de Corumbá

Socorro com embarcação / Divulgação

O adolescente de 17 anos baleado em uma fazenda da região do Paiaguás, no Pantanal de Corumbá, está internado no Pronto-Socorro da região, nesta segunda-feira, 25.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate foi feito com embarcação pelo Rio Sucuri. A equipe transportou o rapaz até a região da prainha, no Porto Geral. Ele foi socorrido consciente e orientado, após três tiros, sendo dois no tórax e um no braço.

O suspeito do crime fugiu do local após os disparos e não foi encontrado. O caso foi registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil que realizará as investigações cabíveis.