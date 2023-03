Adolescente de 13 anos morre após ser atingindo com facão

Ilustrativa

Um adolescente, de 13 anos, morreu na noite desta terça-feira ,21 por não resistir a ferimentos provocados com golpes de facão em seu rosto. Ele estava internado no Hospital da Vida, em Dourados

O irmão do adolescente é apontado como o principal suspeito de ter cometido o crime em Juti. Ele segue foragido até o momento.

Segundo informações do site Dourados News, a vítima foi encontrada caída ao lado de um campo de futebol na Aldeia Jarará, em Juti, com vários ferimentos pelo corpo.

Conforme relato de uma testemunha para a polícia, houve uma briga entre os irmãos e o mais velho atingiu Vilmar com vários golpes de facão.

O adolescente foi resgatado inconsciente, apresentando lesões no rosto e com uma perfuração no olho esquerdo.

Ao ser resgatado, Vilmar foi transferido para Dourados, onde chegou a ficar internado, mas morreu no início da noite de ontem.

A Polícia Civil segue investigando o caso, que foi registrado como lesão corporal seguida de morte em Juti.