Adolescente de 14 anos denuncia ter sido estuprada pelo pai em Corumbá

Menor denunciou o pai / Diário Corumbaense

Adolescente de 14 anos denunciou que o próprio pai de 35 anos vem cometendo estupros contra ela há alguns meses em Corumbá.

Ela procurou uma tia para contar o crime e a Polícia foi acionada, informou o Diário Corumbaense. O portal teve acesso ao boletim de ocorrência, onde foi relatado que a menir chegou na casa da tia, na parte alta de Corumbá, no domingo, dia 21, na companhia do irmão, e, logo relatou que vem sendo estuprada pelo pai. A mulher acionou equipe da Polícia Militar.

A guarnição realizou buscas na residência da mãe do suspeito, onde poderia estar escondido, no bairro Nova Corumbá, mas ele não foi encontrado. Ainda foi feita checagem no sistema SIGO e foi constatado que há um mandado de prisão expedido contra ele.

A vítima e a tia, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil, que investiga o caso.