Adolescente de 15 anos é agredida por namorado de 20 e aciona PM

Arma foi apreendida e agressor preso / Divulgação

Adolescente de 15 anos foi agredida pelo namorado de 20 anos, que ameaçou a sua família no último sábado, dia 15, em Corumbá. Ela acionou a Polícia Militar.

O homem foi encontrado com uma arma de fogo artesanal, embriagado e muito alterado. Conforme o Diário Corumbaense, a equipe viu que havia uma discussão entre o autor e outras pessoas. Em contato com a jovem, ela contou que por ciúmes, o acusado ameaçou ela e seus familiares, e com uma arma artesanal de pressão, disse que iria atear fogo na residência.

Ela teria dito também que o autor tentou atingi-la com um soco, mas a acertou com o relógio de pulso a boca dela, causando um corte. Durante as ameaças, o pai da vítima, de 41 anos, chegou ao local e ao perceber que o genro estava armado partiu para cima dele, tomando a arma e guardando-a em seguida.

A arma artesanal de pressão adaptada ao calibre.22, tinha uma munição deflagrada e foi entregue à equipe policial. O suspeito foi preso e levado para a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça.

Questionado a respeito da arma, ele disse que utilizava apenas para caça e, que, segundo ele, jamais atentaria contra a integridade física da namorada. O boletim de ocorrência foi registrado.