Adolescente de 16 anos é agredida pelo marido em Jardim

Divulgação

Adolescente de 16 anos foi agredida pelo marido, de 25 anos, na madrugada deste sábado (27), no município de Jardim.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos pelo casal estar brigando dentro do carro.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram a jovem com ferimentos pelo corpo.

Ela contou que estava com o marido em um bar jogando sinuca e ele sentiu ciúmes dela.

Os dois saíram do local e dentro do carro, ela relatou ter sido agredida com socos, tapas e puxões de cabelo.

Quando ia sair do carro, o homem arrancou com o veículo e ela caiu no chão, resultando em escoriações pelo corpo.

Quando a jovem conversava com a PM, o agressor passou de carro e foi feito acompanhamento tático, sendo que ele foi alcançado e preso.

A jovem pediu medida protetiva.