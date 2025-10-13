Acessibilidade

13 de Outubro de 2025 • 20:02

Polícia

Adolescente de 16 anos é apreendida suspeita de matar jovem em Naviraí

A investigação do caso segue em andamento

Redação

Publicado em 13/10/2025 às 19:00

A adolescente foi encontrada por volta das 10h, na casa do namorado / PCMS

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na manhã desta segunda-feira (13), suspeita de ter matado uma jovem de 27 anos durante a madrugada, em Naviraí. O crime aconteceu por volta das 00h20, na região central da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram a equipe após encontrarem uma mulher caída na rua com ferimentos de faca no tórax. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no Hospital Municipal.

Durante a manhã, investigadores iniciaram diligências e localizaram duas testemunhas, que relataram uso de drogas e apontaram a adolescente como autora das facadas. Segundo depoimentos, a vítima e a suspeita já tinham desavenças anteriores.

A adolescente foi encontrada por volta das 10h, na casa do namorado. Aos policiais, confessou o crime, afirmando que houve uma briga e que reagiu após ser agredida, usando uma faca que levava consigo. Ela contou que jogou a arma em um bueiro após o crime, mas o objeto não foi localizado, possivelmente levado pela chuva da madrugada.

Ela foi submetida a exame de corpo de delito, que constatou escoriações compatíveis com luta corporal. A jovem foi apreendida em flagrante por ato infracional análogo ao homicídio doloso (quando há intenção de matar) e permanece à disposição da Justiça.

A investigação do caso segue em andamento.

Economia

Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda

Nova modalidade substituirá débito automático e boletos

Serviços

Cursos de processamento do tomate e da carne de peixe capacitam em Miranda

As atividades foram oferecidas pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena

