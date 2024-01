Adolescente de 16 anos morre após moto colidir em grade de posto

Campo Grande News

Um adolescente de 16 anos morreu após a motocicleta que ocupava colidir contra grade de proteção de bomba de um posto de combustíveis.

O caso aconteceu por volta das 23h30 de sexta-feira (26), na Avenida Duque de Caxias com a Rua Itatiaia, no Jardim Vera Cruz, região do Bairro Santo Antônio, em Campo Grande.

De acordo com o Campo Grande News, a vítima era passageira da moto, que seguia sentido aeroporto, quando o condutor perdeu o controle da direção e atingiu um das quatro grades de proteção de uma bomba de diesel.

A pancada foi tão forte que a vítima sofreu ferimentos graves, foi reanimada por cerca de 20 minutos pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

Conforme um atendente de farmácia que presenciou o fato, ouviu um barulho muito alto e ao sair para saber o que havia acontecido encontrou o passageiro ferido com muito sangue na região da barriga.

“O piloto da moto tirou a camiseta e tentou estancar o sangue dele”, contou. Ainda de acordo com testemunhas, tudo indica que o condutor perdeu o controle após um dos pneus da moto estourar. Ele fez o teste do bafômetro, procedimento adotado toda vez que ocorre acidente com morte, e o resultado deu negativo.