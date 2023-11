Adolescente de 17 anos é flagrado em carro com 205 quilos de maconha

DOF

Adolescente de 17 anos foi apreendido por equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), por transportar 205 quilos de maconha no interior de um Fiat Uno preto. O flagrante aconteceu no início da manhã de segunda-feira (13), na MS-270, próximo ao distrito de Itahum, em Dourados.

De acordo com informações do Campo Grande News, o adolescente não soube dizer informações básicas, como os motivos da sua viagem, o que levantou suspeitas.

O condutor disse que comprou a maconha no Paraguai e pretendia revendê-la em Goiânia (GO). A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 420 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação SULMaSSP desencadeada pela Secretaria de Segurança Pública em conjunto com outros Estados brasileiros.