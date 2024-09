Adolescente de 17 anos morre após bater moto contra vaca em Dois Irmãos do Buriti

Vítima não resistiu

Um adolescente de 17 anos, identificado como João Paulo de Castro Silva, faleceu na noite de sexta-feira (27) após colidir com uma vaca na MS-347, na área do Assentamento Freire, em Dois Irmãos do Buriti.

Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas ouviram um estrondo próximo à rodoviária e foram verificar o que havia ocorrido. Ao chegarem ao local, encontraram João desacordado ao lado de sua motocicleta e da vaca morta.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada, mas constatou que João já estava sem vida. O adolescente pilotava uma motocicleta Yamaha Lander 250 quando a vaca surgiu inesperadamente na estrada.

O impacto da colisão foi tão forte que João foi arremessado para o acostamento do lado oposto da pista. As equipes da Polícia Civil e da Perícia também estiveram presentes para apurar as circunstâncias do acidente.