Adolescente de 17 anos morre após capotamento em Dourados

Sidnei Bronka/Ligado Na Notícia

Uma adolescente de 17 anos morreu, na madrugada deste domingo, 16, no Hospital da Vida, em Dourados.

Ela sofreu ferimentos graves após a caminhonete em que estava com seu marido, de 20 anos, capotar entre o anel viário e o distrito de Panambi.

O casal foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém, a adolescente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito durante a madrugada.

Na hora do acidente, a adolescente foi arremessada para fora do veículo, sofrendo múltiplas fraturas e um traumatismo craniano. Ela chegou ao hospital em estado gravíssimo e precisou ser entubada.

As autoridades ainda investigam as causas do acidente.